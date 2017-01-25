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25.01.17 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский экс-депутат Нотяг получил штраф ГИБДД во время домашнего ареста

В размере 500 рублей

Нотяг арестБывший депутат ЗакСа Петербурга Вячеслав Нотяг получил штраф от ГИБДД в то время, когда он был под домашним арестом. Это следует из базы судебных приставов.

ГИБДД по Тверской области составила акт об административном правонарушении 26 июля прошлого года. Экс-депутата оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, Нотяга арестовали в апреле 2016 года. Его подозревают в получении взятки от строительной компании «Воин-В». ПО версии следствия, депутат брал деньги за невмешательство в борьбу градозащитников против строительства жилых домов в Ульянке.

Нотяг изначально находился в СИЗО. Однако после того, как у него случился инсульт, его отправили под домашний арест. Это было в июне прошлого года.

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