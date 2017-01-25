Приход иностранных акционеров в «Роснефть» не повлияет на отношения BP с российской компанией Британцы довольны отношениями с "Роснефтью"

Приход новых акционеров «Роснефти» — Glencore и Qatar Investment Authority (Катарский суверенный фонд, QIA) - не влияет на отношения BP с российской компанией. Об этом заявил в среду Роберт Дадли.

«Это не оказывает влияния на роль BP в компании», — сообщил Дадли. Он высоко оценил сотрудничество с российской компанией и ее руководством.

Напомним, в начале января 2017 года Glencore и Qatar Investment Autority закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Ранее было подписано соглашение по продаже 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд рублей. В федеральный бюджет поступило 710,8 млрд рублей. Британская BP владеет 19,75% пакетом акций в российской нефтяной компании.