ЗакС Петербурга просит Володина «протолкнуть» законопроект «Об ответственном обращении с животными» Его предшественнику это не удалось

Законодательное Собрание Петербурга просит спикера Госдумы Вячеслава Володина обеспечить скорейшее рассмотрение законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Соответствующее обращение к председателю ГД парламентарии поддержали в среду, передает корреспондент АБН.

Ранее в федеральном парламенте уже лежал законопроект, который унифицирует правила обращения с животными. Однако сроки рассмотрения его вышли. «Необходимо реанимировать проект 2011 года, установить срок на поправки и сделать так, чтобы все субъекты РФ могли бы направить свои поправки», — отметил с трибуны глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Ранее депутат Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, что законопроект о жестоком обращении с животными парламент может рассмотреть в феврале. При этом речь идет именно о том документе, который был принят в первом чтении еще несколько лет назад. Как ожидается, ко второму чтению свои поправки внесет правительство.