Бранислав Иванович может перейти в «Зенит» до конца зимы – Источник Серб будет получать в петербургском клубе выше 4 млн евро

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит» до конца зимнего трансферного окна. Об этом АБН сообщил источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.

По информации источника, на сербского защитника также претендовали селекционеры «Спартака», но руководство москвичей не согласилось на условия футболиста. Зарплата Ивановича в «Зените» превысит 4 млн евро, отметил источник.

Напомним, защитник сборной Сербии уже выступал в российском чемпионате. Иванович играл за московский «Локомотив» с 2006 по 2008 год, откуда перебрался в «Челси» за 15 млн евро. В «Челси» футболист дважды выигрывал чемпионат Англии, трижды завоевывал кубок страны и один раз Лигу чемпионов. В составе лондонского клуба в текущем сезоне принял участие всего в 15 матчах.