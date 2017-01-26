«Мегафон» вернет смартфоны от Samsung в продажу С 3 февраля

Ритейлер «Мегафон» начнет продавать технику от Samsung с начала февраля. Об этом в компании рассказали в четверг.

Первая партия гаджетов корейской компании поступит в Москву и Петербург. Продажи техники начнутся 3 февраля.

Первая партия включает в себя 10 самых актуальных моделей. В продажу в том числе поступят Samsung Galaxy J1 Mini и Samsung Galaxy S7 Edge.

Ранее стало известно, что продажи Samsung возобновили магазины «Связной». Оба ритейлера приостановили сотрудничество с компанией летом 2015 года.