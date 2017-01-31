В Эрмитаже устроят выставку работ воспитанников центра «Антон тут рядом» С 31 марта по 10 мая

В Главном штабе Эрмитажа устроят выставку работ воспитанников центра абилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом». Об этом сообщили в Эрмитаже.

На выставке покажут работы, созданные воспитанниками центра вместе с художниками Императорского фарфорового завода (ИФЗ). Это будут тарелки ИФЗ, расписанные людьми с расстройством аутического спектра, а также изделия керамических мастерских центра «Антон тут рядом», расписанные художниками ИФЗ.

Выставка пройдет с 31 марта по 10 мая. Ее приурочили к всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечают 2 апреля.

Напомним, «Антон тут рядом» — центр творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом. Это первый подобный центр в России.