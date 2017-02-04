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04.02.17 / 07:44 Новости / Общество / Россия и мир

Российские эксперты проверили аэропорт Каира на готовность к ЧС

Все в порядке

Каир, фото Wikipedia

Фото Wikipedia

Российские эксперты проверили аэропорт Каира на готовность к чрезвычайной ситуации. Информация об этом появилась в субботу. 

Как предает газета Al Ahram, в ходе проверки эксперты имитировали попытку проноса взрывчатки в зал прилета. Служба безопасности аэропорта обнаруживала их три раза из трех.

 

Добавим, спецы из РФ проверяют аэропорт Каира с 3 февраля. После проверки будет решено — вернется ли авиасообщение между Египтом и Россией. Авиасообщение прервалось 31 октября 2015 года в результате теракта а борту российского боинга А321. Погибли 224 человека.

 

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