Российские эксперты проверили аэропорт Каира на готовность к ЧС Все в порядке

Российские эксперты проверили аэропорт Каира на готовность к чрезвычайной ситуации. Информация об этом появилась в субботу.

Как предает газета Al Ahram, в ходе проверки эксперты имитировали попытку проноса взрывчатки в зал прилета. Служба безопасности аэропорта обнаруживала их три раза из трех.

Добавим, спецы из РФ проверяют аэропорт Каира с 3 февраля. После проверки будет решено — вернется ли авиасообщение между Египтом и Россией. Авиасообщение прервалось 31 октября 2015 года в результате теракта а борту российского боинга А321. Погибли 224 человека.