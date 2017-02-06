Как может завершиться президентство Дональда Трампа

Движение по объявлению импичмента Дональду Трампу набирает обороты. В разных штатах США не утихают акции протеста, а в онлайне происходит сбор подписей под различными петициями, призывающими конгрессменов начать процедуру импичмента президенту. Одна из таких платформ к 1 февраля собрала более полумиллиона подписей.

Григорий Ярыгин кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Выдвигается много оснований для импичмента, среди которых наиболее заметными являются следующие:

1) Конфликт интересов: суждение о том, что Дональд Трамп, занимая пост президента США, не прекращает заниматься предпринимательством и получать доходы, в том числе, от иностранных активов (например, здания в Турции и на Филиппинах). То есть, таким образом, нарушает положения Конституции США. Несмотря на то, что он заявил о том, что передал управление своими активами, он не перестает быть их владельцем.

2) Неисполнение судебных решений приостанавливающих его исполнительные указы. Сейчас речь идет об указе, ограничивающем прием беженцев и иммиграцию из ряда стран.

Однако, представляется, что в настоящее время угроза реализации импичмента преувеличена.

Действительно определенные действия президента, как и сама его личность, вызывают у многих граждан США протестные настроения. Эти граждане открыто и ярко выражают свою позицию. Но нельзя забывать о сторонниках президента и его действий, которые поддерживают его также непублично, как и избрали его на этот пост. То есть Президент Трамп имеет существенную общественную поддержку. Выполняя свои предвыборные обещания, он только укрепляет эту поддержку. Многие избиратели все еще предпочитают не выражать свои симпатии к избранному президенту. Наряду с обычными избирателями такую же позицию занимают и многие политики.

Кроме того, вероятность импичмента не высока в силу текущих политических и организационных условий.

Импичмент – порядок отрешения должностного лица (президента) от должности. Процедуру импичмента может инициировать в виде резолюции об импичменте член Палаты представителей Конгресса США, направив соответствующий проект резолюции в Постоянный комитет Палаты по регламенту. Тот рассматривает проект резолюции и направляет его в Комитет Палаты представителей по делам судопроизводства. В этом комитете принимается решение о начале слушаний по предложенной резолюции в Палате представителей.

Палата представителей Конгресса выдвигает обвинение против президента. Для этого необходимо простое большинство голосов в нижней палате Конгресса. В резолюции Палаты представителей указываются конкретные обвинения, сформулированные в «статьях импичмента».

Сенат Конгресса выступает в качества судебной инстанции. Ряд членов Палаты представителей (обычно членов Комитета по делам судопроизводства) выступают в роли обвинителей в Сенате. Председателем Сената при принятии решения об импичменте президенту является не вице-президент, а Председатель Верховного суда США. Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов сенаторов – 2/3 голосов.

Объявление импичмента может быть и обычная, хоть и редкая, правовая процедура, например, в одношении федеральных судей, но не в отношении высшего должностного лица страны. За всю историю США было предпринято 3 попытки объявления импичмента президенту, но ни одна из не увенчалась успехом:

1) 1868 год – Эндрю Джонсону. Процедура проведена полностью, но Сенат не принял обвинительное решение.

2) 1974 год – Ричарду Никсону. Палата представителей выдвинула обвинение. Но президент Никсон ушел в отставку. До рассмотрения вопроса в Сенате.

3) 1998—1999 годы – Бил Клинтон. Процедура проведена полностью, но Сенат не принял обвинительное решение.

Вероятность, объявления импичмента президенту, в условиях консолидации политических сил и общественного настрой против него, существует всегда, так как основания для инициирования процедуры импичмента весьма неопределенные. То есть при желании инициировать такую процедуру не сложно в целях дискредитации президента, а не его смещения.

Президент может быть отстранен от должности в результате импичмента по причине государственной измены, присоединения к врагам, оказание помощи врагам США (Конституция США 3,3.), взяточничества или другие тяжелые правонарушения (Конституция США Статья 2,4.). В результате импичмента должностное лицо отстраняется от должности и лишается права более занимать должности на службе США.

В этом контексте нет оснований полагать, что президент Трамп совершит государственную измену или получит взятку. Однако, вероятность импичмента сохраняется, как и для любого президента, так как сформулированное в Конституции США основание для импичмента — «другие серьезные проступки», является крайне абстрактным. Многие действия президента, имеющие политический резонанс, можно интерпретировать таким образом.

В условиях сегодняшнего дня организовать импичмент президенту крайне затруднительно. Палата представителей контролируется республиканской партией: 241 представитель республиканской партии, против 193 демократической.

Оба постоянных комитета Палаты представителей, которые являются инициационными институтами для процедуры импичмента, находятся под контролем республиканской партии. Комитет по регламенту состоит из 13 конгрессменов, 4 из которых демократы, но 9 республиканцы, включая председателя комитета сенатора Пита Сешена.

Комитет по делам судопроизводства контролируют 24 республиканца, включая председателя комитета — Боба Гудлета, и 17 демократов.

Едва ли можно представить, что оба комитета поддержат инициативу импичмента, без реальных, очевидных (не политически ангажированных) оснований для нее.

До выборов в Конгресс 2018 года эти организационные и институциональные препятствия не исчезнут.

Таким образом если план по проведению импичмента и разрабатывается в лагере Демократической партии, то он может быть инициирована не с целью смещения президента, а с целью его дискредитации перед очередными выборами в 2020 года (то есть после выборов 2018 года) Для этого достаточно частично провести процедуру импичмента хотя бы в Палате представителей. Для этого в свою очередь демократам необходимо, победить на выборах в Конгресс в 2018 года в обеих палатах, и если не получить большинство, то существенно изменить соотношение сил.

Для достижения же окончательной победы в этом деле Демократам необходим контроль над Сенатом. Но сегодня республиканское большинство в Сенате составляет 52 сенатора. Меньшинство составляют демократы с 46 местами и двумя независимыми сенаторами, заседающими с демократами. Для принятия решения об импичменте необходимо 67 голосов сенаторов. Таким образом при нынешнем раскладе демократам необходимо привлечь на свою сторону минимум 9 сенаторов республиканцев. Если демократы не предпримут попытку инициировать импичмент до выборов в Конгресс 2018 года (а это маловероятно по причине расклада сил в Палате представителей), то едва ли смогут это сделать после выборов. Из 33 мест в Сенате, за которые пойдет борьба в 2018 года, 25 сейчас занимают демократы и 8 республиканцы. Даже, если Демократическая партия выиграет выборы во всех штатах, им в лучшем случае все равно будет не хватать одного голоса для принятия решения по импичменту. Но реалистично глядя на ситуацию сохранить все 25 мест за демократами едва ли удастся. Республиканские настроения в американском обществе за период администрации Барака Обамы укреплялись, что нашло отражение в результатах выборов на различных уровнях власти. Несмотря на разговоры о кризисе Республиканской партии, в этот период партия смогла увеличить численность республиканских губернаторов штатов, мэров и членов законодательных собраний штатов.

Как может завершиться президентство Дональда Трампа:

1) Импичмент в течение первого срока. Маловероятно.

2) После завершения первого срока. По собственному желанию или в результате проигрыша на президентских выборах в 2020 года. Вероятно.

3) В случае повторного избрания, после завершения второго срока в 2024г. Если президент Трамп в течение первого срока сможет последовательно реализовать свою программу и не утратит поддержку своего электората. Маловероятно, но возможно.

4) Импичмент в течение второго срока. Невероятно.

5) После завершения второго срока, в случае повторного непоследовательного избрания второй раз, в результате поражения после завершения первого срока в 2020 году Маловероятно, по причине возраста Трампа. Вторые президентские выборы могут пройти для Трампа, когда ему будет 84 года. Если он не выигрывает их, но еще имеет президентские амбиции, то к моменту следующих очередных выборов в 2024 года ему будет 88 лет. Маловероятно, но в случае с Дональдом Трампом возможно.

6) «Сценарий CNN» – устранение президента, как это было описано CNN за день до инаугурации Дональда Трампа. Маловероятно, но исключать вероятность нельзя.

7) Добровольная отставка. Невероятно.

8) Неспособность осуществлять свои полномочия. Маловероятно. Несмотря на возраст, судя по информации о состоянии здоровья Дональда Трампа в период праймериз и предвыборной гонки, появлявшейся в американских СМИ, здоровье у президента США крепкое. Других критериев для определения неспособности президентом осуществлять свои полномочия в законах США не установлено. Медицина в США хорошая, тем более для президента страны. Невероятно.

9) Заговор – 25 поправка к Конституции США определяет процедуру, согласно которой вице-президент и большинство глав департаментов могут обратиться в Конгресс с заявлением о том, что президент не в состоянии осуществлять свои полномочия. В этом случае обязанности президента немедленно перейдут к Вице-президенту. Маловероятно. Президент Трамп должен совершать крайне неожиданные и неприемлемые для его же команды действия, чтобы побудить их к объединению против него. Но и в этом случае при борьбе Президента за свою должность, окончательное решение будет принимать Конгресс, который находится под республиканским контролем. То есть заговор, чтобы достичь успеха, должен быть настолько масштабным, чтобы охватить несколько сотен высших должностных лиц. Сохранить его в тайне едва ли будет возможным. Невероятно.