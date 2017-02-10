«Ростелеком» организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ за 88,9 млн рублей рок реализации контракта — с 9 февраля по 31 октября

«Ростелеком» заключил контракт с Рособрнадзором на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в 2017 году. Об этом сообщили в «Ростелекоме» в пятницу.

Сумма контракта составила 88,9 млн рублей. Срок реализации контракта — с 9 февраля по 31 октября текущего года. Видеонаблюдение будет реализовано на всех этапах проведения государственной аттестации – досрочном, основном и дополнительном.

Общее время проведения трансляции составит 30 дней за период с 23 марта по 16 сентября, в оставшееся время портал будет функционировать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тысяч пользователей.

Напомним, накануне «Ростелеком» сообщил о начале сотрудничества с проектом «Кнопка жизни». Специальные часы-GPS- трекер можно будет купить в розничной сети «Ростелекома». С их помощью можно связаться с оператором и получить экстренную помощь в случае необходимости.