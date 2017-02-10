Выручка Renault за 2016 год составила 51,2 млрд евро Рекордный показатель, рост на 13,1%

Выручка группы Renault за 2016 год составила 51,2 млрд евро. Отчетность компания опубликовала в пятницу.

Выручка год к году выросла на 13,1%. Этот показатель оказался рекордным. При этом если оценивать выручку в стабильных валютных курсах, то рост составил 17%, отметили в компании. Чистая прибыль составила 3,5 млрд евро, этот показатель нарастил 19,7% год к году. Чистая финансовая прибыль из-за снижения финансового дохода в Аргентине оказалась отрицательной и ушла в убыток в 323 млн евро вместо 221 млн евро.

Продажи группы Renault также увеличились на 13,3%, всего группа продала более 3 млн штук авто. Операционная рентабельность в 2016 году выросла на 6,4%.

Отметим, в 2015 году операционная рентабельность Renault составила 5,2%. В группу Renault также входят Nissan и «АвтоВАЗ». Отметим, группа «АвтоВАЗ» увеличила выручку на 4,8% в 2016 году до 184,9 млрд рублей. Операционный убыток российской компании упал на 37%.