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10.02.17 / 11:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Выручка Renault за 2016 год составила 51,2 млрд евро

Рекордный показатель, рост на 13,1%

Выручка RenaultВыручка группы Renault за 2016 год составила 51,2 млрд евро. Отчетность компания опубликовала в пятницу.

Выручка год к году выросла на 13,1%. Этот показатель оказался рекордным. При этом если оценивать выручку в стабильных валютных курсах, то рост составил 17%, отметили в компании. Чистая прибыль составила 3,5 млрд евро, этот показатель нарастил 19,7% год к году. Чистая финансовая прибыль из-за снижения финансового дохода в Аргентине оказалась отрицательной и ушла в убыток в 323 млн евро вместо 221 млн евро.

Продажи группы Renault также увеличились на 13,3%, всего группа продала более 3 млн штук авто. Операционная рентабельность в 2016 году выросла на 6,4%.

Отметим, в 2015 году операционная рентабельность Renault составила 5,2%. В группу Renault также входят Nissan и «АвтоВАЗ». Отметим, группа «АвтоВАЗ» увеличила выручку на 4,8% в 2016 году до 184,9 млрд рублей. Операционный убыток российской компании упал на 37%.

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