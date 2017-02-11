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11.02.17 / 23:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Стоимость «Зенит-Арены» оценили в 43 млрд рублей

А доработку для ФИФА закончат к 1 мая

Зенит-арена первый посетитель

Стоимость «Зенит-Арены» оценили в 43 млрд рублей. В субботу об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Как передает РИА Новости, все работы по адаптации арены к требованиям Международной федерации футбола (FIFA) планируется завершить к середине весны. Это наиболее сложная часть, как сказал Албин. Крайний срок — 1 мая.

Добавим, ранее приходили противоречивые сводки о степени готовности стадиона на Крестовском острове. В ноябре минувшего года эксперты FIFA раскритиковали состояние стадиона. Недовольство функционеров вызвало футбольное поле. Эксперты пожаловались, что поле «вибрирует» и может создать проблемы для игроков.

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