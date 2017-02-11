Стоимость «Зенит-Арены» оценили в 43 млрд рублей А доработку для ФИФА закончат к 1 мая

Стоимость «Зенит-Арены» оценили в 43 млрд рублей. В субботу об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Как передает РИА Новости, все работы по адаптации арены к требованиям Международной федерации футбола (FIFA) планируется завершить к середине весны. Это наиболее сложная часть, как сказал Албин. Крайний срок — 1 мая.

Добавим, ранее приходили противоречивые сводки о степени готовности стадиона на Крестовском острове. В ноябре минувшего года эксперты FIFA раскритиковали состояние стадиона. Недовольство функционеров вызвало футбольное поле. Эксперты пожаловались, что поле «вибрирует» и может создать проблемы для игроков.