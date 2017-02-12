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12.02.17 / 15:39 Новости / Россия и мир

У России остались замечания по мерам безопасности в аэропорту Каира – СМИ

Эксперты трижды пытались пронести муляж бомбы

аэропорт каирУ российских специалистов остались претензии к мерам безопасности в аэропорту Каира. Об этом в воскресенье передает Sada el-Balad.

Специалисты трижды пытались пронести муляж бомбы в здание аэропорта. Каждый раз охрана обнаруживала муляж взрывного устройства. Однако у экспертов вызвали претензии действия охраны после обнаружения опасного объекта.

Напомним, российские специалисты начали проверять системы безопасности аэропорт Каира 3 февраля. Они проинспектировали залы прилета и вылета второго терминала, системы биометрического досмотра персонала и другое. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что сроки возобновления авиасообщения между двумя странами пока не известны.

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