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13.02.17 / 20:58 Новости / Россия и мир / Спорт

Суд присяжных США: Поветкин принимал мельдоний после запрета

Это первая инстанция

Фото: sport-xl.org

Фото: sport-xl.org

Российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после запрета этого препарата. Об этом в понедельник сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский (представляет интересы Поветкина).

Таким образом, россиянин проиграл суд первой инстанции. Пока что присяжные решили, что Поветкин принимал мельдоний конкретно в тот период, когда препарат уже был запрещен, то есть с 1 января 2016 года.

Отметим, тяжба проходит из-за несостоявшегося поединка между Поветкиным и Уайлдером. На заседании в понедельник ни того, ни другого спортсмена не было.

Поединок между американцем и россиянином должен был пройти 21 мая 2016 года в Москве. Однако в апреле в анализах Поветкина нашли мельдоний. Уайлдер обвинил Поветкина в приеме допинга.

По материалам: tass.ru
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