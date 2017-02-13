Суд присяжных США: Поветкин принимал мельдоний после запрета Это первая инстанция

Российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после запрета этого препарата. Об этом в понедельник сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский (представляет интересы Поветкина).

Таким образом, россиянин проиграл суд первой инстанции. Пока что присяжные решили, что Поветкин принимал мельдоний конкретно в тот период, когда препарат уже был запрещен, то есть с 1 января 2016 года.

Отметим, тяжба проходит из-за несостоявшегося поединка между Поветкиным и Уайлдером. На заседании в понедельник ни того, ни другого спортсмена не было.

Поединок между американцем и россиянином должен был пройти 21 мая 2016 года в Москве. Однако в апреле в анализах Поветкина нашли мельдоний. Уайлдер обвинил Поветкина в приеме допинга.