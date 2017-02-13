МИД: Москва готова к диалогу с Киевом «В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом»»

В Москве готовы к диалогу с Киевом. Такое заявление сделал в понедельник заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин.

«В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет «оранжевым вирусом» и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму… В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом», — сказал он.

Напомним, отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году. После вхождения Крыма в состав РФ, страны Запада ввели в отношении Москвы санкции. Россия, в ответ, запретила ввоз ряда товаров из этих стран.