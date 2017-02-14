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14.02.17 / 06:03 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп намерен скорректировать соглашение NAFTA

Вместо отказа от него

Фото gorod.lv

Фото gorod.lv

Дональд Трамп вместо отмены намерен скорректировать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Об этом он сообщил во вторник в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Американский президент заявил, что у США и Канады сложились замечательные торговые отношения. Их просто надо подкорректировать для взаимной выгоды. Трюдо также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами.

Помимо этого, Трамп добавил, что сделки с Мексикой были не выгодными для Штатов. Президент намерен работать с Мехико, чтобы достичь честного соглашения. Трамп выразил уверенность, что отношения с Мексикой сложатся «очень хорошо».

Напомним, что во время предвыборной кампании, Дональд Трамп заявлял о выходе США из NAFTA. Президент подчеркивал, что соглашение является невыгодным для Америки. Кроме того, Трамп заявлял о намерении построить стену на границе с Мексикой. По его словам, заплатить за строительство стены должны буду в Мехико.

По материалам: ria.ru
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