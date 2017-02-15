«Ленавтодор» не смог обжаловать в суде полумиллионный штраф

«Ленавтодор» не смог обжаловать в Арбитражном суде административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщило Ленинградское УФАС.
Учреждение привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа. «Ленавтодор» попытался оспорить постановление, но суд не удовлетворил его требования.
Добавим, октябре 2015 года АО «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнерго
Решение было оспорено и суд приостановил действие решения и предписания Ленинградского УФАС России до вступления решения суда в законную силу. Уже на следующий день «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию дороги, цена которого составила 625 559 637,37 рублей. После этого учреждение привлекли к административной ответственности, поскольку контракт не мог быть заключен до разрешения спора в суде.