«Ленавтодор» не смог обжаловать в суде полумиллионный штраф Учреждение было оштрафовано за неисполнение предписания УФАС

«Ленавтодор» не смог обжаловать в Арбитражном суде административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщило Ленинградское УФАС.

Учреждение привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа. «Ленавтодор» попытался оспорить постановление, но суд не удовлетворил его требования.

Добавим, октябре 2015 года АО «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнерго монтаж» подало в Ленинградское УФАС жалобу на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на реконструкцию участка автомобильной дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск». В действиях заказчика, которым был «Ленавтодор», выявили нарушения. Учреждению выдали предписание об устранении выявленных нарушений, однако оно не было исполнено в срок.

Решение было оспорено и суд приостановил действие решения и предписания Ленинградского УФАС России до вступления решения суда в законную силу. Уже на следующий день «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию дороги, цена которого составила 625 559 637,37 рублей. После этого учреждение привлекли к административной ответственности, поскольку контракт не мог быть заключен до разрешения спора в суде.