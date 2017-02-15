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15.02.17 / 14:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Ленавтодор» не смог обжаловать в суде полумиллионный штраф

Учреждение было оштрафовано за неисполнение предписания УФАС

Фото: report.az ленавтодор

Фото: report.az

«Ленавтодор» не смог обжаловать в Арбитражном суде административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщило Ленинградское УФАС.

Учреждение привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа. «Ленавтодор» попытался оспорить постановление, но суд не удовлетворил его требования.

Добавим, октябре 2015 года АО «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж» подало в Ленинградское УФАС жалобу на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на реконструкцию участка автомобильной дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск». В действиях заказчика, которым был «Ленавтодор», выявили нарушения. Учреждению выдали предписание об устранении выявленных нарушений, однако оно не было исполнено в срок.

Решение было оспорено и суд приостановил действие решения и предписания Ленинградского УФАС России до вступления решения суда в законную силу. Уже на следующий день «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию дороги, цена которого составила 625 559 637,37 рублей. После этого учреждение привлекли к административной ответственности, поскольку контракт не мог быть заключен до разрешения спора в суде.

 

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