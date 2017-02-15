Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Банк запустил акцию

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам в рамках акции. Об этом в банке сообщили в среду.

Снижение составило до 3 процентных пунктов от базовой линейки. Теперь минимальная ставка по «Потребительском у кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительском у кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых. Это касается кредитов на сумму от 300 000 рублей.

«На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было», — отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. Уточняется, что речь идет о новогодней акции, которая завершилась 31 января.

Добавим, Сбербанк — крупнейший банк в стране. Ранее в банке сообщили, что в 2016 году объем кредитов малому и среднему бизнесу превысил 900 млрд рублей. Ожидается, что в 2017 году тенденция сохранится и спрос вырастет.