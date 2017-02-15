Мэй подтвердила приглашение Трампу посетить Великобританию И еще обсудила торговлю

Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила приглашение американскому президенту Дональду Трампу посетить Великобританию. информация появилась в среду.

Как передает The Guardian, между Трампом и Мэй состоялся телефонный визит. Кроме визита, лидеры обсудили вопросы торговли и безопасности.

Отметим, что правительство Великобритании отклонило петицию, подписанную 1,8 млн человек с требованием отменить визит Трампа. Порядка половины британских граждан считают, что Трамп несет угрозу международной безопасности. Имя Трампа ассоциируется у британцев со словами «опасный», «неуравновешенный» и «ксенофоб».