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16.02.17 / 13:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Кудрово получит статус города до 2018 года

К Петербургу присоединяться не намерены

Кудрово город

Фото АБН

Деревня Кудрово Всеволожского района получит городской статус до 2018 года. Об этом АБН в четверг сообщили в администрации района.

При этом, как отметили чиновники, частью Петербурга Кудрово не станет. Большинство строительных работ в деревне будут проводить на средства областного бюджета и деньги застройщиков.

Отметим, ранее состоялась встреча жителей муниципального образования «Заневское городское поселение» с главой администрации образования Алексеем Гердием и главой МО Вячеславом Кондратьевым. На встречу пригласили главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского и других представителей правительства Ленобласти. Во время встречи Низовский назвал Кудрово самым проблемным участком Всеволожского района. Жители образования жаловались на нехватку детских садов, некачественные дорожные покрытия и проблемы с транспортом.

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