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16.02.17 / 16:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге весной откроют выставку Сальвадора Дали

В музее Фаберже

Сальвадор ДалиВ Петербурге весной откроют выставку «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». Об этом в четверг сообщили организаторы.

Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля. Она пройдет в музее Фаберже.

В Петербург привезут более 150 работ ухдожника. Их предоставил фонд «Гала – Сальвадор Дали» из Фигераса, а также другие частные собрания. Эти работы Дали выполнял с 1930-х по 1980-е годы, среди них – картина «Пейзаж с загадочными элементами».

На сайте музея уже можно купить билеты. Цена обычного билета – 450 рублей, льготного – 200 рублей.

Отметим, Фигерас – это город в Каталонии, Испания. Это родина художника. Там открыт театр-музей Дали, в котором похоронено его тело.

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