«Ленавтодору» не удалось оспорить в суде решение УФАС по контракту на 128,5 млн рублей Жалобу подало «СК «Мивар»

Компании «Ленавтодор» (ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области») не удалось оспорить в суде решение Ленинградского УФАС по жалобе на условия проведения контракта стоимостью 128,5 млн рублей. Об этом в УФАС сообщили в пятницу.

Жалобу на действия «Ленавтодора» составила компания «СК «Мивар». Аукцион, вокруг которого возник спор, прошел в июне 2016 года.

Три компании боролись за ремонт дорог в Кировском районе Ленинградской области. Заявку «СК «Мивар» отклонили из-за отсутствия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки.

Однако в Ленинградском УФАС установили, что «Мивар» подавал этот документ. Жалобу сочли обоснованной, «Ленавтодору» предписали отменить протокол и пересмотреть заявки.

В своб очередь ГКУ заявило, что «Мивар» представил документ, который является недействительным. УФАС не согласилось с «Ленавтодором» и сочло отклонение заявки неправомерным.

Ранее суд не согласился с позицией «Ленавтодора» по другому контракту – на реконструкцию дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Цена тендера составила 625,6 млн рублей. УФАС обнаружило нарушения в действиях заказчика, однако тот все равно заключил контракт. В реззультате «Ленавтодор» получил штраф в 500 тыс. рублей