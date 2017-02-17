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17.02.17 / 13:49 Новости / Россия и мир

В МЭР ожидают ослабления рубля

А затем его стабилизацию

Фото: lenta.ru

Фото: lenta.ru

В министерстве экономического развития ожидают ослабления курса рубля в ближайшее время. Такое заявление сделал в пятницу глава ведомства Максим Орешкин.

«Мы считаем, что укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — сказал он. При этом Орешкин добавил, что власти не собираются менять свои действия на рынке из-за укрепления национальной валюты.

Напомним, ранее Максим Орешкин сообщил о том, что в России наблюдается восстановление экономической активности. По его словам, текущая экономическая ситуация в стране «довольно позитивная». Орешкин ожидает, что по итогам текущего года экономика РФ вырастет на 2%.

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