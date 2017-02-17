Все новости

17.02.17 / 13:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

В Петербурге Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза 80 тонн рыбы из Кита

Рыбу несколько раз переупаковывали, а в коробках были щели

Рыба Псковское озеро, фото с сайта informpskov.ru россельхознадзорСпециалисты Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области приостановили в морском порту незаконный ввоз 80 тонн рыбы нототении из Китая. Об этом в управлении сообщили в пятницу.

В ветеринарных сертификатах было указано, что рыба произведена китайским предприятием Fuqing Xingang Seafood Co. Внутри контейнера специалисты обнаружили картонные коробки, на которых типографским способом были нанесены надписи на испанском языке. В упаковках были щели, из-за которых рыба могла быть загрязнена.

На маркировочных этикетках не было информации об условиях хранения рыбы. Специалисты пришли к выводу, что рыба была переупакована и перемаркирована. Сотрудники оформили документы на возврат груза.

Напомним, в январе в Якутии полицеские совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии пресекли провоз более 15 тонн незаконно добытой рыбы. Они остановили три грузовика, в которой провозили выловленную в реке Усть-Оленек Булунского района рыбу. Владельцем груза оказался индивидуальный предприниматель, уроженец Ивановской области.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017