В Петербурге Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза 80 тонн рыбы из Кита Рыбу несколько раз переупаковывали, а в коробках были щели

Специалисты Управления Россельхознадзор а по Петербургу и Ленинградской области приостановили в морском порту незаконный ввоз 80 тонн рыбы нототении из Китая. Об этом в управлении сообщили в пятницу.

В ветеринарных сертификатах было указано, что рыба произведена китайским предприятием Fuqing Xingang Seafood Co. Внутри контейнера специалисты обнаружили картонные коробки, на которых типографским способом были нанесены надписи на испанском языке. В упаковках были щели, из-за которых рыба могла быть загрязнена.

На маркировочных этикетках не было информации об условиях хранения рыбы. Специалисты пришли к выводу, что рыба была переупакована и перемаркирована. Сотрудники оформили документы на возврат груза.

Напомним, в январе в Якутии полицеские совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии пресекли провоз более 15 тонн незаконно добытой рыбы. Они остановили три грузовика, в которой провозили выловленную в реке Усть-Оленек Булунского района рыбу. Владельцем груза оказался индивидуальный предприниматель, уроженец Ивановской области.