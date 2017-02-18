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18.02.17 / 05:18 Новости / Россия и мир

GM и Lyft могут начать массовые испытания беспилотных Chevrolet Bolt в 2018 году

Речь идет о тысячах

Chevrolet Bolt

Фото с сайта Reuters

Корпорация General Motors Co. (GM) и американская служба такси Lyft собираются провести массовые испытания беспилотных электрокаров в течение следующего года. Об этом передает агентство Reuters в субботу со ссылкой на источники, знакомые с планами производителей.

По информации агентства, речь идет о тысячах электрокарах Chevrolet Bolt от GM. Компания Lyft будет использовать машины для беспилотного развоза пассажиров.

Специально оборудованные электромобили Chevrolet Bolt будут использоваться в нескольких штатах США. Продажа автомобилей обычным покупателям в первое время производиться не будет. Ожидается, что конкурентные компании начнут проводить массовые испытания на дорогах только после 2020 года. Представители компании GM и онлайн-сервиса по заказу такси Lyft от комментариев отказались.

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