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18.02.17 / 06:23 Новости / Политика / Россия и мир

Глава минобороны Турции упрекнул НАТО в невыполнении своих обязательств

И раскритиковал структуру организации

НАТО

Фото с сайта salamnews.org

Глава министерства обороны Турции Фикри Ышык упрекнул НАТО в невыполнении своих обязательств. Об этом он заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр добавил, что структура НАТО должна отвечать новым вызовам, в частности, проблеме международного терроризма. Он также негативно отозвался о стратегии «оборона и устрашение», которая была предложена организацией.

Фикри Ышык понадеялся, что все недоразумения будут в скором времени улажены. Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Турция — стратегический партнер и союзник США по НАТО. Он также отметил вклад Анкары в борьбу с терроризмом в Сирии.

По материалам: tass.ru
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