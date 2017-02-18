Глава минобороны Турции упрекнул НАТО в невыполнении своих обязательств И раскритиковал структуру организации

Глава министерства обороны Турции Фикри Ышык упрекнул НАТО в невыполнении своих обязательств. Об этом он заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр добавил, что структура НАТО должна отвечать новым вызовам, в частности, проблеме международного терроризма. Он также негативно отозвался о стратегии «оборона и устрашение», которая была предложена организацией.

Фикри Ышык понадеялся, что все недоразумения будут в скором времени улажены. Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Турция — стратегический партнер и союзник США по НАТО. Он также отметил вклад Анкары в борьбу с терроризмом в Сирии.