Все новости

18.02.17 / 04:40 Новости / Россия и мир

Глава Paramount Pictures может покинуть свой пост – СМИ

Его место временно займет директор Viacom

paramount Исполнительный директор кинокомпании Paramount Pictures Брэд Грей может покинуть свой пост. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предположительно, пост на время займет директор компании Viacom Боб Бакиш. Причина замены – низкая эффективность и финансовые трудности компании.

В начале этого года киностудия подписала соглашение с Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media. Они вложат в компанию порядка $1 млрд в течение трех лет. Брэд Грей является главой Paramount Pictures 12 лет. Боб Бакиш – исполнительный директор компании Viacom, являющейся владелицей Paramount Pictures.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017