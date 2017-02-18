Глава Paramount Pictures может покинуть свой пост – СМИ Его место временно займет директор Viacom

Исполнительный директор кинокомпании Paramount Pictures Брэд Грей может покинуть свой пост. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предположительно, пост на время займет директор компании Viacom Боб Бакиш. Причина замены – низкая эффективность и финансовые трудности компании.

В начале этого года киностудия подписала соглашение с Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media. Они вложат в компанию порядка $1 млрд в течение трех лет. Брэд Грей является главой Paramount Pictures 12 лет. Боб Бакиш – исполнительный директор компании Viacom, являющейся владелицей Paramount Pictures.