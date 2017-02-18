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18.02.17 / 06:50 Новости / Россия и мир

Серия взрывов на складе газовых баллонов произошла во Франции

Информации о пострадавших нет

серия взрывовСерия взрывов на складе газовых баллонов произошла в коммуне Жонкьер на юге Франции. Об этом в субботу сообщает газета Le Monde.

На место прибыли экстренные службы и полиция. По данным издания, информации о пострадавших не поступало.

Взрыв газовых баллонов произошел из-за начавшегося ранее пожара в центральном хранилище. Звуки взрыва были слышны более часа. Жители ближайших домов эвакуированы. Происшествие подняло волну паники среди пользователей социальных сетей, в экстренные службы поступило большое количество звонков.

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