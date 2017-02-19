Германия планирует в 2017 году депортировать рекордное число мигрантов В прошлом году было 80 тыс. депортированных

Германия планирует в 2017 году выслать из страны рекордное количество мигрантов. Об этом в воскресенье заявил руководитель администрации канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер.

Он сообщил, что в прошлом году ФРГ не удовлетворила около 300 тыс. запросов от прибывших в страну. При этом власти депортировали 80 тыс. человек. В этом году цифра будет еще больше, пообещал Альтмайер. В администрации канцлера объяснили такое решение желанием не навредить репутации Германии.

Отметим, Германия является лидером по числу принятых беженцев среди европейских стран. В течение двух лет здесь обрели убежище более 1 млн жителей Сирии и других стран.

Накануне в Барселоне прошел митинг в поддержку беженцев. На митинг вышли 160 тыс. человек (по оценкам организаторов – 300 тыс. человек). Вышедшие на митинг предъявили правительству Испании претензии в том, что в 2015 году те обещали принять 17 тыс. беженцев. Однако убежище в стране получили только немногим более 1 тыс. человек.