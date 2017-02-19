Трамп выберет нового советника по нацбезопасности Встречи с кандидатами пройдут в воскресенье

Трамп выберет нового советника по вопросам национальной безопасности. Об этом в субботу сообщили в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, встречи с кандидатами Трамп проведет в воскресенье. Состоятся встречи лично или часть из них будет по телефону, пресс-секретарь не уточнил.

По заявлению Спайсера, среди претендентов – бывший представитель США в ООН Джон Болтон, и.о. советника по нацбезопасности генерал-лейтенант Кейт Келлог, генерал-лейтенант Гербер Макмастер и суперинтендант военной академии в Вест-Пойнте Роберт Каслен. Пресс-секретарь добавил, что экс-директор ЦРУ Дэвид Петрус больше не рассматривается в качестве кандидата.

Напомним, советником Трампа по нацбезопасности являлся Майкл Флинн. В понедельник Флинн покинул свой пост. Причиной отставки стало обсуждение санкций с послом РФ Сергеем Кисляком. Москва заявила, что разговор был передан не верно.