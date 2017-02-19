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19.02.17 / 12:48 Новости / Россия и мир / Экономика

«Вертолеты России» запустили в производство вертолет Ми-171А2

В этом году соберут четыре машины

вертолеты россии«Вертолеты России» запустили в производство новейший вертолет Ми-171А2. Об этом в воскресенье в Абу-Даби на международной выставке IDEX-2017 заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

В этом году холдинг планирует собрать четыре вертолета этой модели. Богинский не уточнил, когда произошел запуск вертолетов в производство.

Ми-171А2 – это новейший многоцелевой вертолет, относится к семейству вертолетов Ми-8/17. В вертолет установят комплекс бортового оборудования КБО-17. Его также называют «стеклянная кабина», он позволяет эксплуатировать машину без инженера на борту. В таком случае число членов экипажа составляет два человека.

По материалам: tass.ru
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