«Вертолеты России» запустили в производство вертолет Ми-171А2 В этом году соберут четыре машины

«Вертолеты России» запустили в производство новейший вертолет Ми-171А2. Об этом в воскресенье в Абу-Даби на международной выставке IDEX-2017 заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

В этом году холдинг планирует собрать четыре вертолета этой модели. Богинский не уточнил, когда произошел запуск вертолетов в производство.

Ми-171А2 – это новейший многоцелевой вертолет, относится к семейству вертолетов Ми-8/17. В вертолет установят комплекс бортового оборудования КБО-17. Его также называют «стеклянная кабина», он позволяет эксплуатировать машину без инженера на борту. В таком случае число членов экипажа составляет два человека.