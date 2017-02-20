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20.02.17 / 12:21 Новости / Россия и мир / Экономика

«АвтоВАЗ» сократит 740 сотрудников

Это около 2% персонала

"АвтоВАЗ" сократитКомпания «АвтоВАЗ» сократит 740 сотрудников. Об этом в понедельник сообщили в компании.

«АвтоВАЗ» сократит около 2% персонала. Компания сообщит об этом центр занятости населения в Тольятти в понедельник.

Это сотрудники, не занятые в основной производственной деятельности. Работникам предложат вакансии в других подразделениях «АвтоВАЗа», в том числе в индустриальном парке, заверили в компании.

Ранее в понедельник «АвтоВАЗ» рассказал о возвращении на пятидневный режим работы. Четырехдневка на заводе была с 17 октября 2016 года по 17 февраля 2017 года. Тогда на заводе это объяснили «необходимостью сохранения коллектива предприятия» в условиях низкого спроса на автомобильном рынке. Также в понедельник компания заявила о запуске проекта «Индустриальный парк», который, как ожидается, в 2017 году создаст более 1,3 тыс. рабочих мест.

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