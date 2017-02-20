МИД ФРГ: Признание паспортов ДНР и ЛНР нарушает минские договоренности Германия по-прежнему поддерживает независимость и целостность Украины

В ФРГ признание действительными на территории России документов, выданных Донецкой и Луганской республиками, считают нарушением минских соглашений. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства Мартин Шефер.

По словам Шефера, такой шаг со стороны России «однозначно противоречит духу и целям Минских соглашений». Он напомнил о том, что Германия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание паспортов самопровозглашенных республик Россией обусловлено гуманитарными соображениями. Он пояснил, что президентский указ лишь закрепил де-юро то, что уже существовало де-факто. По словам Пескова, документ не нарушает минские договоренности.

Указ о признании документов ДНР и ЛНР был подписан Владимиром Путиным 18 февраля. В нем сказано, что указ будет действовать, пока политическая ситуация в регионе не будет урегулирована.