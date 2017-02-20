ГУП «ТЭК СПб» в 2016 году потратил более 4,1 млн рублей на работы по коррекционной обработке В этом году планируют очистить 35 единиц оборудования

Руководство «Топливно-энергетического комплекса Петербурга» потратило более 4,1 млн рублей на выполнение работ по коррекционной обработке сетевой воды в 2016 году. Об этом в понедельник рассказал главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин, передает корреспондент АБН.

В этом году предприятие планирует провести очистку 35 единиц оборудования. На работы выделят порядка 3,7 млн рублей. Из них 3,3 млн потратят на химико-технологический метод очистки оборудования, а еще более 380 тыс. рублей выделили на механический метод.

Напомним, ранее в предприятии объяснили повышение оплаты за отопление. Как отметили в ГУП «ТЭК СПб», в этом январе «Топливно-энергетический комплекс Петербурга» увеличил объем реализации тепловой энергии на 218 тыс. Гкал по сравнению с декабрем прошлого года. Рост платы за коммунальные услуги составил 4,3%.