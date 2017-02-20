Пекин задействует 57% мусора для производства энергии и энергоносителей Утилизацию мусора упростят

Пекин к 2020 году задействует 57% мусора для производства энергии и энергоносителей. Об этом сообщили в понедельник.

Власти города намерены упростить утилизацию мусора для граждан. Во всех районах города будут установлены баки для сортировки отходов.

К 2020 году в Пекине ежедневно будут задействовать 30 тыс. тонн мусора в производстве энергии. В частности, 6 тыс. тонн станут сырьем для производства метана и этанола. Остальные 24 тыс. тонн будут сжигать на так называемых мусорных электростанциях. Шесть таких станций правительство запустит в этом году.

Напомним, Китай производит более 250 млн тонн мусора в год. Правительство страны активно решает задачи по повышению качества переработки мусора.