В Германии стартовали продажи LadaVesta Стартовая стоимость - 12,490 тыс. евро

Российский седан Lada Vesta начали продавать в Германии. Об этом в «АвтоВАЗе» объявили во вторник.

Отмечается, что для выхода на немецкий рынок седан модернизировали. Система снижения токсичности соответствует эко-стандарту «Евро-6», а некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики) были изменены в соответствии с экологическими стандартами.

Некоторые опции будут внедрены и на российских Lada Vesta, отмечают в компании. Речь идет о плафонах освещения для заднего ряда сидений, дневной подсветке комбинации приборов и датчиках давления в шинах.

В первый день продаж для реализации на новом рынке отгрузили более 200 автомобилей. Цены на седан в Германии с 12,49 тыс. евро. «В 2017 году мы планируем увеличить экспортные продажи Lada на 50%, — заявил президент «АвтоВАЗ» Николя Мор.

Напомним, в 2016 году в Германии было продано 2272 автомобиля Lada. автомобили этого бренда производятся на заводах в Тольятти и Ижевске.