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21.02.17 / 18:18 Новости / Россия и мир

В Нью-Йорке обнаружили неизвестный роман Уолта Уитмена

Роман издавался в газете в 1852 году

Уолт УитменВ архивах нью-йоркской газеты «The Sunday Dispatch» обнаружили роман американского поэта Уолта Уитмена «Жизнь и приключения Джека Энгла». Об этом сообщает во вторник «Walt Whitman Quarterly Review».

Роман выходил в газете анонимно в 1852 году. Повествование ведется от первого лица. В тексте рассказывается о сироте и его похождениях в Нью-Йорке. После публикации в газете, роман на 36 тыс. слов никогда не переиздавался.

Роман обнаружил выпускник Хьюстонского университета Захари Тьюрин. Ранее он нашел другую работу Уитмена  — «Manly Health and Training» 1858 года. Несмотря на то, что «Жизнь и приключения Джека Энгла» выходила анонимно, Тьюрин обнаружил в записях Уитмена упоминания персонажей и сюжетных ходов из романа. В настоящее время произведение находится в свободном доступе.

Уолт Уитмен — американский поэт и публицист, который родился в 1819 году. Среди его самых известных работ сборник «Листья травы», первое издание которого вышло в 1855 году. Уитмен скончался в Нью-Джерси в 1892 году.

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