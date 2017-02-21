В Нью-Йорке обнаружили неизвестный роман Уолта Уитмена Роман издавался в газете в 1852 году

В архивах нью-йоркской газеты «The Sunday Dispatch» обнаружили роман американского поэта Уолта Уитмена «Жизнь и приключения Джека Энгла». Об этом сообщает во вторник «Walt Whitman Quarterly Review».

Роман выходил в газете анонимно в 1852 году. Повествование ведется от первого лица. В тексте рассказывается о сироте и его похождениях в Нью-Йорке. После публикации в газете, роман на 36 тыс. слов никогда не переиздавался.

Роман обнаружил выпускник Хьюстонского университета Захари Тьюрин. Ранее он нашел другую работу Уитмена — «Manly Health and Training» 1858 года. Несмотря на то, что «Жизнь и приключения Джека Энгла» выходила анонимно, Тьюрин обнаружил в записях Уитмена упоминания персонажей и сюжетных ходов из романа. В настоящее время произведение находится в свободном доступе.

Уолт Уитмен — американский поэт и публицист, который родился в 1819 году. Среди его самых известных работ сборник «Листья травы», первое издание которого вышло в 1855 году. Уитмен скончался в Нью-Джерси в 1892 году.