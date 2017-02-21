Счетная палата: Автомобили скорой помощи распределяли без учета потребностей регионов На которые выделили 5 млрд рублей

Автомобили скорой помощи в 2016 году распределяли по регионам, не учитывая их потребностей. Об этом во вторник сообщили в Счетной палате.

Ведомство провело аудит поставок автомобилей и выяснило, что основное количество новых автомобилей скорой помощи поставили в районные, республиканские, областные центры. В Счетной палате сочли, что задача по улучшению медобеспечения отдаленных районов решена не полностью.

Больше всех автомобилей скорой помощи получили Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Петербург и республика Башкортостан. Указанные регионы получили от 55 до 75 автомобилей, что составляет от 13% до 80% от заявленной потребности (в Башкортостане – 12,7%, в Московской области – 80%). При этом Приморский край, Тульская область, город Севастополю, республике Крым и республике Марий Эл получили машины в количестве, превышающем заявленную потребность.

Всего в 2016 году правительство выделило на обновление автопарка машин скорой помощи 5 млрд рублей. Регионы получили 2,3 тыс авто, еще 40 машин отправили в Федеральное медико-биологическое агентство. Машины закупали в рамках программы поддержки автомобильной промышленности.