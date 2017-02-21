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21.02.17 / 07:43 Новости / Россия и мир

Правительство выделило 10,3 млрд рублей на субсидии университетам в 2017 году

Их поделит 21 вуз

Власти России выделили 10,3 млрд рублей на поддержку университетов в 2017 году. Об этом во вторник сообщили в правительстве.

Сумму поделит между собой 21 российский вуз. Средства направлены на повышение качества образования и конкурентоспособности среди ведущих университетов мира.

Наибольшую поддержку получили Новосибирский и Казанский университеты, ИТМО в Санкт-Петербурге и несколько московских вузов. В их число вошли МФТИ, МИСиС, МИФИ и ВШЭ. Субсидии предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013—2020 годы. В 2016 году господдержка была оказана 21 университету, общая сумма субсидий составила порядка 10,9 млрд рублей.

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