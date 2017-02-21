Финская Viking Line заработала 520 млн евро в 2016 году И заняла 33,5% рынка в Северной Балтике

Финская паромная компания Viking Line в 2016 году заработала 520 млн евро. Об этом в компании сообщают во вторник со ссылкой на финансовые отчеты.

Viking Line в прошлом году заняла треть рынка (33,5%) паромных перевозок по Северной Балтике. Больше всего компания заработала на перевозке пассажиров — 472,6 млн евро. Еще 44,3 млн евро принесла перевозка грузов и автомобилей.

Сообщается, что компания сократила расходы на бункеровку на 18,9%, потратив на это 39,5 млн евро. Это объясняется снижением цен на дизельное топливо, модернизацией флота в 2015-16 годах и оптимизацией потребления топлива паромами.

При этом объемы продаж Viking Line в 2016 году сократились на 2%. В компании это объясняют длительным отсутствием на линиях сразу двух паромов, проходивших ремонт, а также увеличением фонда зарплаты и колебаниями курса шведской кроны.

Добавим, Vikimg Line - финский судоходный концерн, выполняющий пассажирские и грузовые перевозки по Балтике с 1959 года. Компания зарегистрирована на Аландских островах. На предприятии работает 2742 человека.