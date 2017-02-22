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22.02.17 / 07:55 Новости / Россия и мир

Правозащитники Бута направили апелляцию в Верховный суд США

Теперь ждут решения

Верховный суд СШАПравозащитники россиянина Виктора Бута направили апелляцию о пересмотре дела в Верховный суд США. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов в среду.

По его словам, документы в Вашингтон доставят 22 февраля, в среду. Защита ждет решения.

Адвокат подчеркнул, что в прошении акцентируется внимание на сокрытии от защиты информации, которая оправдывает Бута. В частности, что проходящий по этому же делу британец Эндрю Смулян на самом деле был секретным агентом. Следовательно, Виктор Бут не мог вступить с ним в сговор, что полностью его оправдывает.

Напомним, Виктор Бут был арестован весной 2008 года и позже приговорен к 25 годам лишения свободы. По версии обвинителя, он пытался продать оружие агентам, которые выступали под видом колумбийских повстанцев. В 2014 году адвокаты Бута направили петицию о пересмотре дела в связи с открывшимися обстоятельствами, но суд первой инстанции ее отклонили. Осенью прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка также отклонил документы защиты.

По материалам: kommersant.ru
 ria.ru
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