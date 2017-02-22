Космический грузовик Dragon не пристыковался к МКС Стыковку перенесли на день

Грузовому кораблю Dragon не удалось пристыковаться к Международной космической станции. Об этом в NASA рассказали в среду.

В ведомстве уже назначили новую предполагаемую дату состыковки корабля с МКС. Dragon должен будет доставить груз на МКС на день позже, 23 февраля.

Корабль отправился в космос при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень ракеты успешно вернулась на землю.

Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Dragon отправили в космос на день позже плана. За несколько секунд до взлета запуск был отменен. В итоге космический грузовик отправился в космос 19 февраля.