Индекс настроений петербургской промышленности в январе составил 51,2% Улучшение по сравнению с декабрем отметили 13% руководителей

Индекс петербургской промышленности в январе опустился на 0,2 процентных пункта и составил 51,2%. Об этом в среду сообщили в городском Комитете по промышленной политике и инновациям.

Отмечается, что общую экономическую ситуацию в организации позитивно оценили на 87% предприятий. Улучшение по сравнению с прошлым месяцем заметили 13% руководителей.

В январе 67% предприятий, принявших участие в опросе, сохранили объемы выпуска товаров на уровне предыдущего месяца. При этом 11% предприятий увеличили объемы производства.

Напомним, в декабре индекс настроений поднимался до 51,4%. В 2016 году промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9%. Наибольший рост зафиксирован в пищевой промышленности – 22,3%.