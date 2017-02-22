Индекс настроений петербургской промышленности в январе составил 51,2%

Индекс петербургской промышленности в январе опустился на 0,2 процентных пункта и составил 51,2%. Об этом в среду сообщили в городском Комитете по промышленной политике и инновациям.
Отмечается, что общую экономическую ситуацию в организации позитивно оценили на 87% предприятий. Улучшение по сравнению с прошлым месяцем заметили 13% руководителей.
В январе 67% предприятий, принявших участие в опросе, сохранили объемы выпуска товаров на уровне предыдущего месяца. При этом 11% предприятий увеличили объемы производства.
Напомним, в декабре индекс настроений поднимался до 51,4%. В 2016 году промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9%. Наибольший рост зафиксирован в пищевой промышленности – 22,3%.