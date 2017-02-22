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22.02.17 / 17:51 Новости / Петербург и Ленобласть

Индекс настроений петербургской промышленности в январе составил 51,2%

Улучшение по сравнению с декабрем отметили 13% руководителей

волгоградский текстиль легкая промышленность обои ткань промышленностиИндекс петербургской промышленности в январе опустился на 0,2 процентных пункта и составил 51,2%. Об этом в среду сообщили  в городском Комитете по промышленной политике и инновациям.

Отмечается, что общую экономическую ситуацию в организации позитивно оценили на 87% предприятий. Улучшение по сравнению с прошлым месяцем заметили 13% руководителей.

В январе 67% предприятий, принявших участие в опросе, сохранили объемы выпуска товаров на уровне предыдущего месяца. При этом 11% предприятий увеличили объемы производства.

Напомним, в декабре индекс настроений поднимался до 51,4%. В 2016 году промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9%. Наибольший рост зафиксирован в пищевой промышленности – 22,3%.

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