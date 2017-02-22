Участок трассы «Скандинавия» до Огоньков откроют на год раньше – в 2018 году Пока идет устройство нижних слоев дорожной одежды

Трассу «Скандинавия» на 52-65 км (от пересечения с автодорогой Парголово-Симагино до поселка Огоньки) планируют открыть в 2018 году. Об этом в среду АБН сообщили в ФКУ «Севзапуправтодор».

Срок окончания работ по госконтракту – октябрь 2019 года. Однако реконструкция участка идет быстрее, чем планировалось. В настоящее время на 52-65 работы готовят земляное полотно и устройство нижних слоев дорожной одежды.

Отметим, трасса «Скандинавия» является частью европейского маршрута E-18 и федеральной автодороги М-10 «Россия». Реконструкция всей магистрали в 187 км продлится до 2028 года. Работы оцениваются в 90 млрд рублей.

Реконструкция «Скандинавии» подразумевает ее расширение с двух до четырех полос. Работа идет поэтапно. В октябре прошлого года открылся участок от границы Петербурга до пересечения с автодорогой Парголово-Симагино (47-52 км).