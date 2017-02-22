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22.02.17 / 17:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Возле Всеволожска и Сертолово построят около 20 млн кв. м нового жилья

Смогут поселить более 700 тыс. человек

Всеволожск СертоловоВозле Всеволожска и Сертолово застройщики построят порядка 20 млн кв. м нового жилья. Об этом в интервью АБН сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

По его словам, в новых жилых комплексах смогут поселиться более 700 тыс. жителей. Москвин также отметил, что территория к северу от города - рекреационная зона. По его мнению, развивать строительство новых кварталов необходимо в юго-западной и юго-восточной частях Ленинградской области».

Отметим, Смольный ранее сообщал о планах развития в Сертолово и Всеволожск линий легкорельсовых трамваев. Также в этом списке район Колпино. Для реализации проектов привлекут частных инвесторов. Зампред комитета по транспорту Елена Осинцева в декабре 2016 года говорила, что на проекты претендуют несколько интересантов.

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