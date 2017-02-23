ВТО отклонила апелляцию России по спору с ЕС Решение арбитров осталось в силе

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России по торговому спору с ЕС. Это произошло в четверг.

Еврокомиссия заявила, что такое решение подтверждает безосновательность запрета импорта, введенного Москвой. Апелляция была подана российской стороной в ответ на признание незаконным ограничения на ввоз свинины из Евросоюза.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз свиней и свинины из стран ЕС. Свое решение правительство аргументировало вспышками чумы свиней в Польше и Литве. После этого Брюссель подал иск к России в ВТО. В августе 2016 решением суда запрет, наложенный Москвой, признали незаконным. Вслед за эти российская сторона подала апелляцию.