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23.02.17 / 22:35 Новости / Россия и мир / Экономика

ВТО отклонила апелляцию России по спору с ЕС

Решение арбитров осталось в силе

свининаВсемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России по торговому спору с ЕС. Это произошло в четверг.

Еврокомиссия заявила, что такое решение подтверждает безосновательность запрета импорта, введенного Москвой. Апелляция была подана российской стороной в ответ на признание незаконным ограничения на ввоз свинины из Евросоюза.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз свиней и свинины из стран ЕС. Свое решение правительство аргументировало вспышками чумы свиней в Польше и Литве. После этого Брюссель подал иск к России в ВТО. В августе 2016 решением суда запрет, наложенный Москвой, признали незаконным. Вслед за эти российская сторона подала апелляцию.

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