Все новости

24.02.17 / 07:45 Новости / Политика / Россия и мир

Грушко: НАТО следует переосмыслить политику устрашения России

Потенциал для сотрудничества имеется

грушко-topwar.ru_

Фото topwar.ru

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что странам НАТО следует переосмыслить политику устрашения России. Об этом постпред заявил в четверг.

По словам Грушко, подобная политика мешает рациональному диалогу. Постпред подчеркнул, что сотрудничество послужит интересам безопасности и России, и НАТО. Грушко отметил, что террористическая угроза не знает границ, а отдельные безопасные островки не получится создать ни у одного государства.

Представитель добавил, что попытки альянса оправдать свое существование защитой от некой российской угрозы мешают сотрудничеству, для которого имеется огромный потенциал. Грушко напомнил, что до украинского кризиса Россия и НАТО успешно сотрудничали.

НАТО приостановила сотрудничество с РФ в 2014 году после обострения украинского кризиса. Заседания совета Россия – НАТО с того времени  и до 2016 года не проводились. До приостановления взаимодействия проходило также практическое сотрудничество, которое пока не возобновили. Россия выступает за налаживание двустороннего продуктивного диалога.

По материалам: welt.de
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017