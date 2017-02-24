Грушко: НАТО следует переосмыслить политику устрашения России Потенциал для сотрудничества имеется

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что странам НАТО следует переосмыслить политику устрашения России. Об этом постпред заявил в четверг.

По словам Грушко, подобная политика мешает рациональному диалогу. Постпред подчеркнул, что сотрудничество послужит интересам безопасности и России, и НАТО. Грушко отметил, что террористическая угроза не знает границ, а отдельные безопасные островки не получится создать ни у одного государства.

Представитель добавил, что попытки альянса оправдать свое существование защитой от некой российской угрозы мешают сотрудничеству, для которого имеется огромный потенциал. Грушко напомнил, что до украинского кризиса Россия и НАТО успешно сотрудничали.

НАТО приостановила сотрудничество с РФ в 2014 году после обострения украинского кризиса. Заседания совета Россия – НАТО с того времени и до 2016 года не проводились. До приостановления взаимодействия проходило также практическое сотрудничество, которое пока не возобновили. Россия выступает за налаживание двустороннего продуктивного диалога.