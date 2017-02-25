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25.02.17 / 19:25 Новости / Общество / Россия и мир

Фильм Верховена «Она» получил главный приз французской кинопремии «Сезар»

Изабель Юппер признали лучшей актрисой

Кино, фото сезарГлавный приз французской кинопремии «Сезар» получил фильм «Она» режиссера Поля Верховена. Церемония награждения состоялась во вторник в Париже.

Изабель Юппер, сыгравшая главную роль в фильме Верховена, признана лучшей актрисой. Лучшим актером кинокритики назвали Гаспара Ульеля за роль в фильме «Это всего лишь конец света».

Режиссер этой картины Ксавье Долан стал обладателем приза за лучшую режиссерскую работу. Кроме того, фильм получил приз в номинации «Лучший монтаж».

Добавим, церемония вручения наград кинопремии «Сезар» проходит ежегодно в феврале в парижском театре «Шатле». Она была учреждена Академией искусств и технологий кинематографа в 1976 году.

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