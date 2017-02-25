Фильм Верховена «Она» получил главный приз французской кинопремии «Сезар» Изабель Юппер признали лучшей актрисой

Главный приз французской кинопремии «Сезар» получил фильм «Она» режиссера Поля Верховена. Церемония награждения состоялась во вторник в Париже.

Изабель Юппер, сыгравшая главную роль в фильме Верховена, признана лучшей актрисой. Лучшим актером кинокритики назвали Гаспара Ульеля за роль в фильме «Это всего лишь конец света».

Режиссер этой картины Ксавье Долан стал обладателем приза за лучшую режиссерскую работу. Кроме того, фильм получил приз в номинации «Лучший монтаж».

Добавим, церемония вручения наград кинопремии «Сезар» проходит ежегодно в феврале в парижском театре «Шатле». Она была учреждена Академией искусств и технологий кинематографа в 1976 году.