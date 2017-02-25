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25.02.17 / 04:29 Новости / Россия и мир / Спорт

Россия шесть раз завоевала «золото» на Всемирных военных играх в первый день

Всего у россиян 11 медалей

золото

Команда России получила шесть золотых медалей в первый соревновательный день III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом в субботу сообщили представители игр.

Россияне также получили две серебряные медали и три бронзовые. Российская сборная вышла на первую строчку в общекомандном зачете.

В первый день соревнований разыграли 14 комплектов наград по четырем видам спорта. Всемирные игры открылись 24 февраля в олимпийском парке Сочи и продлятся до 28 февраля. В них примут участие спортсмены из 26 стран. Соревнования проходят по семи дисциплинам.

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