Россия шесть раз завоевала «золото» на Всемирных военных играх в первый день Всего у россиян 11 медалей

Команда России получила шесть золотых медалей в первый соревновательный день III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом в субботу сообщили представители игр.

Россияне также получили две серебряные медали и три бронзовые. Российская сборная вышла на первую строчку в общекомандном зачете.

В первый день соревнований разыграли 14 комплектов наград по четырем видам спорта. Всемирные игры открылись 24 февраля в олимпийском парке Сочи и продлятся до 28 февраля. В них примут участие спортсмены из 26 стран. Соревнования проходят по семи дисциплинам.