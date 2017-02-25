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25.02.17 / 17:14 Новости / Политика / Россия и мир

США могут вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

Из-за убийства сводного брата Ким Чен Ына

Фото: lenta.ru кндр

Фото: lenta.ru

Вашингтон может снова включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает в субботу Kyodo со ссылкой на правительственные и дипломатические источники. 

Собеседники агентства сообщают, что в американской администрации подняли этот вопрос, когда стало известно, что для убийства брата лидера КНДР было применено высокотоксичное вещество VX нервно-паралитического действия. Накануне Южная Корея обратилась к США с просьбой включить Северную Корею в список спонсоров терроризма. По словам руководителя комитета национального собрания Республики Корея по обороне Ким Ена, южнокорейские власти давно готовились к такому шагу, а убийство Ким Чен Наа стало поводом.

Напомним, Ким Чен Нам умер в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Камеры зафиксировали двух женщин, которые атаковали его перед тем, как он почувствовал себя плохо. Ви-Экс (VX nerve agent) был обнаружен полицией в мазках с глаз и лица убитого.

По материалам: english.kyodonews.jp
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