США могут вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма Из-за убийства сводного брата Ким Чен Ына

Вашингтон может снова включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает в субботу Kyodo со ссылкой на правительственные и дипломатические источники.

Собеседники агентства сообщают, что в американской администрации подняли этот вопрос, когда стало известно, что для убийства брата лидера КНДР было применено высокотоксичное вещество VX нервно-паралитического действия. Накануне Южная Корея обратилась к США с просьбой включить Северную Корею в список спонсоров терроризма. По словам руководителя комитета национального собрания Республики Корея по обороне Ким Ена, южнокорейские власти давно готовились к такому шагу, а убийство Ким Чен Наа стало поводом.

Напомним, Ким Чен Нам умер в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Камеры зафиксировали двух женщин, которые атаковали его перед тем, как он почувствовал себя плохо. Ви-Экс (VX nerve agent) был обнаружен полицией в мазках с глаз и лица убитого.