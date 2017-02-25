В Сочи открылись III зимние Всемирные военные игры Огонь зажгла Исинбаева

В олимпийском парке Сочи прошла церемония открытия III зимних Всемирных военных игр. Мероприятие состоялось на арене «Ледяной куб» накануне.

Двукратная олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева зажгла огонь, доставленный самолетом Минобороны России. Леопард стал официальным талисманом игр.

Очередные зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. В них сразятся спортсмены из 26 стран. Игры пройдут по семи дисциплинам: лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование на лыжах, шорт-трек, горные лыжи, а также ски-альпинизм и скалолазание. Организатором игр выступил Международный совет военного спорта (CISM).